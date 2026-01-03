США инвестируют более 500 миллионов долларов в военную инфраструктуру Польши

Соединенные Штаты Америки выделят более 500 млн долларов на развитие инфраструктуры на военных базах в Польше. Об этом в соцсети Х сообщил представитель польского правительства Адам Шлапка, информирует УНН.

По его словам, инвестиции будут направлены в четыре военные базы.

Крепкие союзы – это реальная безопасность. США утвердили инвестиции на сумму более 500 млн долларов в военную инфраструктуру в Польше – в Дравско-Поморском, Повидзе, Вроцлаве и Ласке. Сотрудничество с Америкой укрепляет оборону страны и восточный фланг НАТО