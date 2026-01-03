$42.170.18
2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 24613 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 31401 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 47376 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 30219 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 64416 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 91816 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 65439 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 59125 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 198801 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
США инвестируют более 500 миллионов долларов в военную инфраструктуру Польши

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Соединенные Штаты Америки выделят более 500 миллионов долларов на развитие инфраструктуры четырех военных баз в Польше. Эти инвестиции укрепят оборону страны и восточный фланг НАТО.

США инвестируют более 500 миллионов долларов в военную инфраструктуру Польши

Соединенные Штаты Америки выделят более 500 млн долларов на развитие инфраструктуры на военных базах в Польше. Об этом в соцсети Х сообщил представитель польского правительства Адам Шлапка, информирует УНН.

Детали

По его словам, инвестиции будут направлены в четыре военные базы.

Крепкие союзы – это реальная безопасность. США утвердили инвестиции на сумму более 500 млн долларов в военную инфраструктуру в Польше – в Дравско-Поморском, Повидзе, Вроцлаве и Ласке. Сотрудничество с Америкой укрепляет оборону страны и восточный фланг НАТО

- отметил Шлапка.

Добавим, что в настоящее время в Польше дислоцировано более 10 тыс. американских военнослужащих. При этом США увеличили вдвое размещенный в республике военный контингент в феврале 2022 года.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий убеждал президента США Дональда Трампа на фоне переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским не доверять российскому диктатору Владимиру Путину.

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Польша