США инвестируют более 500 миллионов долларов в военную инфраструктуру Польши
Киев • УНН
Соединенные Штаты Америки выделят более 500 миллионов долларов на развитие инфраструктуры четырех военных баз в Польше. Эти инвестиции укрепят оборону страны и восточный фланг НАТО.
Соединенные Штаты Америки выделят более 500 млн долларов на развитие инфраструктуры на военных базах в Польше. Об этом в соцсети Х сообщил представитель польского правительства Адам Шлапка, информирует УНН.
Детали
По его словам, инвестиции будут направлены в четыре военные базы.
Крепкие союзы – это реальная безопасность. США утвердили инвестиции на сумму более 500 млн долларов в военную инфраструктуру в Польше – в Дравско-Поморском, Повидзе, Вроцлаве и Ласке. Сотрудничество с Америкой укрепляет оборону страны и восточный фланг НАТО
Добавим, что в настоящее время в Польше дислоцировано более 10 тыс. американских военнослужащих. При этом США увеличили вдвое размещенный в республике военный контингент в феврале 2022 года.
Напомним
Президент Польши Кароль Навроцкий убеждал президента США Дональда Трампа на фоне переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским не доверять российскому диктатору Владимиру Путину.
