США готують новий пакет військової допомоги для України на 800 млн доларів - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу для України на суму близько 800 мільйонів доларів і може оголосити про це вже сьогодні, 19 серпня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
За інформацією джерел Reuters, Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої президентські повноваження щодо скорочення витрат, які дозволяють президенту санкціонувати передачу надлишкової зброї із запасів США.
Джерела, які побажали залишитися анонімними, сказали, що вартість пакетів зброї може змінитись до того, як вони будуть оголошені.
Нагадаємо
Уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги Україні, в рамках якого Естонія направить більше озброєнь, зокрема міномети та протитанкові засоби. Естонія також планує підтримати навчання ЗСУ, ініційоване Великою Британією, та у співпраці з Німеччиною надішле Україні польовий шпиталь.