США готовят новый пакет военной помощи для Украины на 800 млн долларов - Reuters

Детали

По информации источников Reuters, Байден санкционирует помощь, используя свои президентские полномочия по сокращению расходов, позволяющих президенту санкционировать передачу избыточного оружия из запасов США.

Источники, пожелавшие остаться анонимными, сказали, что стоимость пакетов оружия может измениться до того, как они будут объявлены.

Напомним

Правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи Украине, в рамках которого Эстония направит больше вооружений, в том числе минометы и противотанковые средства. Эстония также планирует поддержать обучение ВСУ, инициированное Великобританией, и в сотрудничестве с Германией пришлет Украине полевой госпиталь.