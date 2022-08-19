Естонія відправить для України зброю, польовий шпиталь і допоможе з навчанням ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги Україні, в рамках якого Естонія направить більше озброєнь, зокрема міномети та протитанкові засоби. Естонія також планує підтримати навчання ЗСУ, ініційоване Великою Британією, та у співпраці з Німеччиною надішле Україні польовий шпиталь. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.
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"Військова діяльність в Україні, як і раніше, має інтенсивний характер, і хоча дедалі більше західної зброї надходить на поле бою, наш моральний обов'язок продовжувати підтримувати Україну. Україна бореться за наші спільні цінності, і якщо ми ще маємо зброю для відправки українцям, ми маємо це зробити", — зазначив міністр оборони Ханно Певкур.
За його словами, "крім озброєння, ЗСУ запросили у союзників більше підтримки у навчанні своїх Збройних Сил".
"Що стосується навчання, то безперечним козирем Сил оборони Естонії є підготовка резервістів до інтенсивної та конвенційної війни проти переважаючих сил противника", - додав він.
Доповнення
Загалом Естонія надала Україні військову допомогу майже на 250 млн євро, у тому числі ракети протитанкового ракетного комплексу "Джавелін", гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, різну ручну вогнепальну зброю з боєприпасами, транспортні засоби, засоби зв'язку, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту, зокрема каски та бронежилети та пакети із сухими продуктами.
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Росіяни не зможуть потрапити до Естонії з шенгенськими візами.