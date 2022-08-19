Эстония отправит для Украины оружие, полевой госпиталь и поможет с обучением ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи Украине, в рамках которого Эстония направит больше вооружений, в том числе минометы и противотанковые средства. Эстония также планирует поддержать обучение ВСУ, инициированное Великобританией, и в сотрудничестве с Германией пришлет Украине полевой госпиталь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.
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"Военная деятельность в Украине по-прежнему носит интенсивный характер, и хотя все больше западного оружия поступает на поле боя, наша моральная обязанность продолжать поддерживать Украину. Украина борется за наши общие ценности, и если мы еще имеем оружие для отправки украинцам, мы должны это сделать", — отметил министр обороны Ханно Певкур.
По его словам, "кроме вооружения, ВСУ запросили у союзников больше поддержки в обучении своих Вооруженных Сил".
"Что касается учения, то бесспорным козырем Сил обороны Эстонии является подготовка резервистов к интенсивной и конвенционной войне против превосходящих сил противника", - добавил он.
Дополнение
В целом Эстония предоставила Украине военную помощь почти на 250 млн евро, в том числе ракеты противотанкового ракетного комплекса "Джавелин", гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, разное ручное огнестрельное оружие с боеприпасами, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты, в частности каски и бронежилеты и пакеты с сухими продуктами.
Напомним
Россияне не смогут попасть в Эстонию с шенгенскими визами.