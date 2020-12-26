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США дозволили Ірану перерахувати кошти за вакцини від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Центральний банк Ірану заявив, що отримав дозвіл від Сполучених Штатів Америки щодо переказу коштів для оплати вакцин від COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Aljazeera.

США дозволили Ірану перерахувати кошти за вакцини від COVID-19

“Центральний банк Ірану заявив, що отримав підтримку від США щодо переказу грошей на швейцарський рахунок для оплати вакцин. За словами керівника центрального банку, Іран отримав дозвіл США на перерахування коштів на вакцини проти коронавірусу з-за кордону, оскільки щоденна кількість смертей впала до мінімуму за три місяці”, - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що гроші мають передати через швейцарський банк.

“Американці ввели санкції проти всіх наших банків. Вони зробили це під тиском світової громадської думки”, - сказав голова Центрального банку Абдольнасер Хеммати.

За його словами, Іран заплатить майже 244 млн дол. США за імпорт 16,8 млн доз вакцин від COVAX. Раніше іранські чиновники неодноразово заявляли, що санкції США заважають їм здійснювати платежі з COVAX.

Нагадаємо, у 2018 році США ввели санкції проти понад 700 осіб і компаній Ірану, після того, як Іран вийшов із ядерної угоди між світовими державами.

Окрім того, Трамп звинуватив Іран в ракетному обстрілі посольства США та пригрозив наслідками.

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