США разрешили Ирану перечислить средства за вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Центральный банк Ирана заявил, что получил разрешение от Соединенных Штатов Америки относительно перевода средств для оплаты вакцин от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aljazeera.
"Центральный банк Ирана заявил, что получил поддержку от США относительно перевода денег на швейцарский счет для оплаты вакцин. По словам руководителя центрального банка, Иран получил разрешение США на перечисление средств на вакцины против коронавируса из-за рубежа, поскольку ежедневное количество смертей упало до минимума за три месяца", - сообщили в СМИ.
Указано, что деньги должны передать через швейцарский банк.
"Американцы ввели санкции против всех наших банков. Они сделали это под давлением мирового общественного мнения", - сказал председатель Центрального банка Абдольнасер Хемматы.
По его словам, Иран заплатит почти 244 млн долл. США за импорт 16,8 млн доз вакцин от COVAX. Ранее иранские чиновники неоднократно заявляли, что санкции США мешают им осуществлять платежи с COVAX.
Напомним, в 2018 году США ввели санкции против более 700 человек и компаний Ирана, после того, как Иран вышел из ядерной сделки между мировыми державами.
Кроме того, Трамп обвинил Иран в ракетном обстреле посольства США и пригрозил последствиями.