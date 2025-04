Трамп звинуватив Іран в ракетному обстрілі посольства США та пригрозив наслідками

“В наше посольство в Багдаді потрапило в неділю кілька ракет. Три ракети не вдалося запустити. Здогадайся, звідки вони були: Іран. Зараз ми чуємо балаканину про додаткові напади на американців в Іраці”, — зазначив Трамп.

Він також публічно пригрозив Ірану відповісти на теракти.

“Деякі дружні поради щодо здоров’я Ірану: Якщо одного американця вб’ють, я притягну до відповідальності Іран. Подумайте”, — заявив Трамп.

Нагадаємо, район “зеленої зони” Багдада зазнав у неділю ракетного обстрілу. Не менше трьох ракет впали в цьому районі іракської столиці, де розташовані державні установи та іноземні дипломатичні місії, в тому числі посольство США.

...Some friendly health advice to Iran: If one American is killed, I will hold Iran responsible. Think it over.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020