Трамп обвинил Иран в ракетном обстреле посольства США и пригрозил последствиями

“В наше посольство в Багдаде попало в воскресенье несколько ракет. Три ракеты не удалось запустить. Догадайся, откуда они были: Иран. Сейчас мы слышим болтовню о дополнительных нападениях на американцев в Ираке”, — отметил Трамп.

Он также публично пригрозил Ирану ответить на теракты.

“Некоторые дружеские советы относительно здоровья Ирана: Если одного американца убьют, я привлеку к ответственности Иран. Подумайте”, — заявил Трамп.

Напомним, район “зеленой зоны” Багдада подвергся в воскресенье ракетному обстрелу. Не менее трех ракет упали в этом районе иракской столицы, где расположены государственные учреждения и иностранные дипломатические миссии, в том числе посольство США.

...Some friendly health advice to Iran: If one American is killed, I will hold Iran responsible. Think it over.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020