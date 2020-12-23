Трамп обвинил Иран в ракетном обстреле посольства США и пригрозил последствиями
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп публично обвинил Иран в ракетном нападении на посольство США в Багдаде и пригрозил последствиями для всей страны. Об этом лидер Белого дома написал в своем Twitter, передает УНН.
“В наше посольство в Багдаде попало в воскресенье несколько ракет. Три ракеты не удалось запустить. Догадайся, откуда они были: Иран. Сейчас мы слышим болтовню о дополнительных нападениях на американцев в Ираке”, — отметил Трамп.
Он также публично пригрозил Ирану ответить на теракты.
“Некоторые дружеские советы относительно здоровья Ирана: Если одного американца убьют, я привлеку к ответственности Иран. Подумайте”, — заявил Трамп.
Напомним, район “зеленой зоны” Багдада подвергся в воскресенье ракетному обстрелу. Не менее трех ракет упали в этом районе иракской столицы, где расположены государственные учреждения и иностранные дипломатические миссии, в том числе посольство США.
...Some friendly health advice to Iran: If one American is killed, I will hold Iran responsible. Think it over.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020