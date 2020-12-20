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Ірак: у Багдаді обстріляли посольство США та "зелену зону"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Район “зеленої зони” Багдада зазнав у неділю ракетного обстрілу. Про це повідомив телеканал Al Arabiya, пише УНН.

Ірак: у Багдаді обстріляли посольство США та "зелену зону"

За його інформацією, не менше трьох ракет впали в цьому районі іракської столиці, де розташовані державні установи та іноземні дипломатичні місії, в тому числі посольство США.

Воно на своїй сторінці в Facebook повідомило, що в результаті інциденту території дипломатичного представництва було завдано невеликого збитку, але ніхто зі співробітників не був поранений. Американське посольство також інформувало, що в ході обстрілу могли постраждати люди, які знаходилися поруч з ним.

Довідка: “Зелена зона” — добре укріплений район у центрі Багдада, який ретельно охороняється — в останні місяці неодноразово зазнавав ракетних і мінометних обстрілів, в результаті яких були постраждалі і загиблі серед іракців. Вашингтон неодноразово звинувачував у причетності до атак діючі в Іраку проіранські збройні формування.

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