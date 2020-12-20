Ирак: в Багдаде обстреляли посольство США и "зеленую зону"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Район “зеленой зоны” Багдада подвергся в воскресенье ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, пишет УНН.
По его информации, не менее трех ракет упали в этом районе иракской столицы, где расположены государственные учреждения и иностранные дипломатические миссии, в том числе посольство США.
Оно на своей странице в Facebook сообщило, что в результате инцидента территории дипломатического представительства был нанесен небольшой ущерб, но никто из сотрудников не был ранен. Американское посольство также информировало, что в ходе обстрела могли пострадать находившиеся рядом с ним люди.
Справка: “Зеленая зона” — хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада — в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев. Вашингтон неоднократно обвинял в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.