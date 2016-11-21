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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Спроби сфальшувати Майдан приречені на поразку — О.Турчинов

Спроби сфальшувати Майдан приречені на поразку — О.Турчинов

Київ • УНН

 • 5042 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександру Турчинова привітав українців з нагоди Дня Гідності та Свободи і зазначив, що спроби сфальшувати Майдан приречені на поразку. Про це УНН повідомили у прес-службі РНБО.

“Лише народ, його воля здатні створити справжній Майдан і справжню революцію. А той, хто намагається сфальшувати Майдан, створивши штучну кальку, підпорядкувати його своїм амбіціям та інтересам, буде приречений на поразку. Майдан — це воля та душа народу. Її неможливо ні підробити, ні зупинити, ні знищити! Зі святом Гідності та Свободи!”, — зазначив О.Турчинов.

“Майдан переміг — перемогла Революція Гідності! За це ми змушені були заплатити страшну ціну — ціну життя найкращих синів та доньок України. Вічна пам’ять Героям, які віддали свої життя за нашу з вами свободу!”, — додав секретар РНБО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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