Спроби сфальшувати Майдан приречені на поразку — О.Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександру Турчинова привітав українців з нагоди Дня Гідності та Свободи і зазначив, що спроби сфальшувати Майдан приречені на поразку. Про це УНН повідомили у прес-службі РНБО.
“Лише народ, його воля здатні створити справжній Майдан і справжню революцію. А той, хто намагається сфальшувати Майдан, створивши штучну кальку, підпорядкувати його своїм амбіціям та інтересам, буде приречений на поразку. Майдан — це воля та душа народу. Її неможливо ні підробити, ні зупинити, ні знищити! Зі святом Гідності та Свободи!”, — зазначив О.Турчинов.
“Майдан переміг — перемогла Революція Гідності! За це ми змушені були заплатити страшну ціну — ціну життя найкращих синів та доньок України. Вічна пам’ять Героям, які віддали свої життя за нашу з вами свободу!”, — додав секретар РНБО.