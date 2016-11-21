Попытки сфальсифицировать Майдан обречены на поражение - А.Турчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил украинцев по случаю Дня Достоинства и Свободы и отметил, что попытки сфальсифицировать Майдан обречены на поражение. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СНБО.
"Только народ, его воля способны создать настоящий Майдан и настоящую революцию. А тот, кто пытается сфальсифицировать Майдан, создав искусственную кальку, подчинить его своим амбициям и интересам, будет обречен на поражение. Майдан - это воля и душа народа. Ее невозможно ни подделать, ни остановить, ни уничтожить! С праздником Достоинства и Свободы! ", - отметил А.Турчинов.
"Майдан победил - победила Революция Достоинства! За это мы вынуждены были заплатить страшную цену - цену жизни лучших сыновей и дочерей Украины. Вечная память Героям, которые отдали свои жизни за нашу с вами свободу! ", - добавил секретарь СНБО.