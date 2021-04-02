Справу про рекордний хабар для НАБУ і САП скеровано до суду

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. До Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт про обвинувачення трьох осіб у спробі підкупу керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України для закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів часів колишньої влади Миколи Злочевського. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

Цитата:

"Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення трьох осіб у спробі підкупу керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України для закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів часів колишньої влади", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що мова йде про першого заступника начальника ГУ ДПС у м. Києві (на час вчинення злочину), одного з керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів та колишнього очільника одного з департаментів ДФС України, який є довіреною особою колишнього міністра екології.

"На сьогодні обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Про дату підготовчого засідання буде повідомлено додатково", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, зауважується, що розслідування стосовно організатора злочину — колишнього міністра екології та природних ресурсів Злочевського виділене в окреме провадження у зв’язку з його розшуком.

Доповнення

ВАКС встановив до 31 березня строки ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у справі щодо спроби підкупу керівництва САП та НАБУ для закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Як повідомлялося, раніше було завершено розслідування спроби підкупу керівництва антикорупційних органів для закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології та природних ресурсів.

Раніше УНН повідомляв, що вилучені 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар, мали спонукати правоохоронців закрити кримінальне провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського до його дня народження — 14 червня.

Українські Національні Новини

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