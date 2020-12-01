Рекордний хабар для НАБУ і САП: розслідування спроби підкупу завершено

“1 грудня 2020 року трьом підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням справи до суду”, — йдеться в повідомленні.

Серед підозрюваних:

— перший заступник начальника ГУ ДПС у м. Києві — ч.5 ст.27 ч.4 ст.369 КК України;

— один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів — ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 КК України;

— екскерівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології — ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 КК України.

“Розслідування стосовно організатора злочина — ексміністра екології та природних ресурсів (ч.3 ст.27, ч.4 ст.369 КК України) виділене в окреме провадження у зв’язку з його розшуком”, — повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, першого заступника начальника управління Державної податкової служби у Києві Миколу Ільяшенка відсторонили від виконання обов’язків через підозру у причетності до підкупу керівників НАБУ і САП за закриття “справи Злочевського”.

Як раніше повідомляв УНН, вилучені 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар, мали спонукати правоохоронців закрити кримінальне провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського до його дня народження — 14 червня.