Рекордний хабар для НАБУ і САП: розслідування спроби підкупу завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Завершено розслідування спроби підкупу керівництва антикорупційних органів для закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології та природних ресурсів. Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає УНН.
“1 грудня 2020 року трьом підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням справи до суду”, — йдеться в повідомленні.
Серед підозрюваних:
— перший заступник начальника ГУ ДПС у м. Києві — ч.5 ст.27 ч.4 ст.369 КК України;
— один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів — ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 КК України;
— екскерівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології — ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 КК України.
“Розслідування стосовно організатора злочина — ексміністра екології та природних ресурсів (ч.3 ст.27, ч.4 ст.369 КК України) виділене в окреме провадження у зв’язку з його розшуком”, — повідомили в НАБУ.
Нагадаємо, першого заступника начальника управління Державної податкової служби у Києві Миколу Ільяшенка відсторонили від виконання обов’язків через підозру у причетності до підкупу керівників НАБУ і САП за закриття “справи Злочевського”.
Як раніше повідомляв УНН, вилучені 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар, мали спонукати правоохоронців закрити кримінальне провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського до його дня народження — 14 червня.