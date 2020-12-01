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Рекордная взятка для НАБУ и САП: расследование попытки подкупа завершено

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Завершено расследование попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства по подозрению экс-министра экологии и природных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

“1 декабря 2020 года трем подозреваемым открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением дела в суд”, — говорится в сообщении.

Среди подозреваемых:

— первый заместитель начальника ГУ ГНС в г. Киеве — ч.5 ст.27 ч.4 ст.369 УК Украины;

— один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов — ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины;

— экс-руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии — ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины.

“Расследование в отношении организатора преступления — экс-министра экологии и природных ресурсов (ч.3 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины) выделено в отдельное производство в связи с его розыском”, — сообщили в НАБУ.

Напомним, первого заместителя начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко отстранили от выполнения обязанностей по подозрению в причастности к подкупу руководителей НАБУ и САП для закрытия “дела Злочевского”.

Как ранее сообщал УНН, изъятые 6 млн долларов, которые предназначались сотрудникам НАБУ и САП в качестве взятки, должны были побудить правоохранителей закрыть уголовное производство против экс-министра экологии Николая Злочевского ко дню его рождения — 14 июня.

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