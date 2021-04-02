Дело о рекордной взятке для НАБУ и САП направлено в суд

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Высший антикоррупционный суд направлено обвинительное заключение по обвинению трех лиц в попытке подкупа руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов времен прежней власти Николая Злочевского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

Цитата:

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению трех лиц в попытке подкупа руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов времен прежней власти", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что речь идет о первом заместителе начальника ГУ ГНС в г. Киеве (на момент совершения преступления), одного из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов и бывшего главы одного из департаментов гФС Украины, который является доверенным лицом бывшего министра экологии.

"На сегодня обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционнЫЙ суд для рассмотрения по существу. О дате подготовительного заседания будет сообщено дополнительно", - отмечается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что расследование в отношении организатора преступления - бывшего министра экологии и природных ресурсов Злочевского выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

Дополнение

ВАКС установил до 31 марта сроки ознакомления с материалами досудебного расследования по делу о попытке подкупа руководства САП и НАБУ для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Как сообщалось, ранее было завершено расследование попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства по подозрению экс-министра экологии и природных ресурсов.

Ранее УНН сообщал, что изъятые 6 млн долларов, которые предназначались сотрудникам НАБУ и САП в качестве взятки, должны были побудить правоохранителей закрыть уголовное производство против экс-министра экологии Николая Злочевского ко дню рождения - 14 июня.

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