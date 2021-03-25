Рекордний хабар для НАБУ і САП: суд встановив строки ознайомлення з матеріалами у справі

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"24 березня 2021 року слідчим суддею ВАКС за наслідками розгляду клопотання детектива НАБУ, погодженого з прокурором САП, прийнято обґрунтоване рішення про встановлення до 31 березня 2021 року строку, з якого сторона захисту вважається такою, яка реалізувала своє право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у справі щодо спроби підкупу керівництва САП та НАБУ для закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що вказане рішення нарешті дозволить у розумні строки, вимога щодо яких закріплена в ст. 28 КПК України, прийняти остаточне рішення у кримінальному провадженні.

У САП зазначають, що разом з тим, сторона захисту не полишає спроб вплинути на визначену законом безальтернативну підслідність вказаного кримінального провадження.

Як раніше повідомлялось, 24 грудня 2020 року слідчим суддею Печерського районного суду Києва задоволено скаргу в інтересах одного з підозрюваних та вирішено зобов’язати Генерального прокурора доручити здійснення досудового розслідування в зазначеному провадженні іншому, ніж НАБУ, органу досудового розслідування.

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На вказану ухвалу прокурором подано апеляційну скаргу, яка перебуває на розгляді колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та на цей час не розглянута.

"Водночас, попри положення ст. 34 КПК України, згідно яких питання про направлення кримінального провадження з Вищого антикорупційного суду до іншого суду вирішується колегією у складі п’яти суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, стороною захисту, з метою уникнути апеляційного розгляду у Вищому антикорупційному суді, подано клопотання до Верховного Суду щодо визначення підсудності у зазначеному апеляційному провадженні за Київським апеляційним судом", - інформує САП.

Так, розгляд клопотання у Верховному суді призначено на 10:00 26 березня 2021 року, у той час як розгляд апеляційної скарги в Апеляційній палаті ВАКС має відбутись о 10:00 2 квітня 2021, а прийняти остаточне рішення у кримінальному провадженні не вбачається за можливе раніше 31 березня 2021 року, з огляду на встановлені строки ознайомлення.

Доповнення

Раніше було завершено розслідування спроби підкупу керівництва антикорупційних органів для закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології та природних ресурсів.

Як раніше повідомляв УНН, вилучені 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар, мали спонукати правоохоронців закрити кримінальне провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського до його дня народження — 14 червня.