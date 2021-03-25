Рекордная взятка для НАБУ и САП: суд установил сроки ознакомления с материалами по делу

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд установил до 31 марта сроки ознакомления с материалами досудебного расследования по делу о попытке подкупа руководства САП и НАБУ для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

Цитата

"24 марта 2021 года следственным судьей ВАКС по результатам рассмотрения ходатайства детектива НАБУ, согласованного с прокурором САП, принято обоснованное решение об установлении до 31 марта 2021 года срока, с которого сторона защиты считается реализовавшей свое право на ознакомление с материалами досудебного расследования в деле о попытках подкупа руководства САП и НАБУ для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что указанное решение наконец позволит в разумные сроки, требование относительно которых закреплено в ст. 28 УПК Украины, принять окончательное решение в уголовном производстве.

В САП отмечают, что вместе с тем, сторона защиты не оставляет попыток повлиять на определенную законом безальтернативную подследственность указанного уголовного производства.

Как ранее сообщалось, 24 декабря 2020 года следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворена жалоба в интересах одного из подозреваемых и решено обязать Генерального прокурора поручить осуществление досудебного расследования в указанном производстве другому, чем НАБУ, органу досудебного расследования.

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На указанное постановление прокурором подана апелляционная жалоба, которая находится на рассмотрении коллегии судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и в настоящее время не рассмотрена.

"Вместе с тем, несмотря на положения ст. 34 УПК Украины, согласно которым вопрос о направлении уголовного производства из Высшего антикоррупционного суда в другой суд решается коллегией в составе пяти судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, стороной защиты, с целью избежать апелляционного рассмотрения в Высшем антикоррупционном суде, подано ходатайство в Верховный Суд относительно определения подсудности в указанном апелляционном производстве за Киевским апелляционным судом ", - информирует САП.

Так, рассмотрение ходатайства в Верховном суде назначено на 10:00 26 марта 2021 года, в то время как рассмотрение апелляционной жалобы в Апелляционной палате ВАКС должно состояться в 10:00 2 апреля 2021 года, а принять окончательное решение в уголовном производстве не усматривается возможным ранее 31 марта 2021 года, учитывая установленные сроки ознакомления.

Дополнение

Ранее было завершено расследование попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства по подозрению экс-министра экологии и природных ресурсов.

Как ранее сообщал УНН, изъятые 6 млн долларов, которые предназначались сотрудникам НАБУ и САП в качестве взятки, должны были побудить правоохранителей закрыть уголовное производство против экс-министра экологии Николая Злочевского ко дню рождения - 14 июня.

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