Справу депутата, який скоїв смертельну ДТП на Кільцевій дорозі, направили до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно депутата Макарівської райради Київської області за фактом ДТП, яка сталася в ніч на 29 липня на Кільцевій дорозі у Києві. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) КК України.
Наразі за клопотанням прокуратури чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, депутат, в ніч на 29 липня на Кільцевій дорозі у Києві депутат, перебуваючи у нетверезому стані за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, намагався втекти від поліції, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем “Волга”. Двоє людей, які перебували у “Волзі”, отримали тяжкі травми. Згодом один із постраждалих від отриманих травм помер.