Дело депутата, который совершил смертельное ДТП на Кольцевой дороге, направили в суд

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15 марта, 19:03 • 110682 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153742 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129681 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122790 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108375 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103310 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100006 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Макаровского райсовета Киевской области по факту ДТП, которое произошло в ночь на 29 июля на Окружной дороге в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Сейчас по ходатайству прокуратуры мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, депутат в ночь на 29 июля на Окружной дороге в Киеве, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, пытался скрыться от полиции, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Волга". Два человека, которые находились в "Волге", получили тяжелые травмы. Впоследствии один из пострадавших от полученных травм скончался.

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