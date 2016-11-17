Дело депутата, который совершил смертельное ДТП на Кольцевой дороге, направили в суд

Действия подозреваемого квалифицировали по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Сейчас по ходатайству прокуратуры мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, депутат в ночь на 29 июля на Окружной дороге в Киеве, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, пытался скрыться от полиции, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Волга". Два человека, которые находились в "Волге", получили тяжелые травмы. Впоследствии один из пострадавших от полученных травм скончался.