Справи Майдану: судитимуть двох керівників підрозділів МВС, які перешкоджали протестам
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Завершилось досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях стосовно двох керівників підрозділів МВС, яку у 2013-2014 роках ймовірно організували та забезпечили незаконне перешкоджання проведенню зборів — витіснили 300 учасників мітингу за межі Майдану Незалежності. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
“За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 — 2014 роках, Державного бюро розслідувань завершено досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях стосовно колишнього заступника начальника управління громадської безпеки Головного управління МВС України в місті Києві та колишнього заступника начальника управління — начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки Головного управління МВС України в місті Києві”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що дії двох колишніх керівників підрозділів МВС кваліфіковано за ч. 2 ст.28, ч. 4 ст.41, ст. 340 КК України. Після ознайомлення сторін захисту з матеріалами проваджень, обвинувальні акти будуть скеровані до суду.
“За даними слідства, 30 листопада 2013 року правоохоронці, з метою виконання злочинного наказу, діючи групою осіб за попередньою змовою організували та забезпечили незаконне перешкоджання проведенню зборів громадян. Внаслідок цих дій співробітники полку міліції особливого призначення „Беркут“ та військовослужбовці внутрішніх військ МВС України витіснили близько 300 учасників зборів за межі Майдану Незалежності, чим порушили конституційне право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори та мітинги”, — вказано у повідомленні.
Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань провели 3 слідчі експерименти на Майдані Незалежності щодо розстрілів мітингувальників під час Революції Гідності.