Справи Майдану: судитимуть двох керівників підрозділів МВС, які перешкоджали протестам

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Завершилось досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях стосовно двох керівників підрозділів МВС, яку у 2013-2014 роках ймовірно організували та забезпечили незаконне перешкоджання проведенню зборів — витіснили 300 учасників мітингу за межі Майдану Незалежності. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.