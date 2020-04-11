Дела Майдана: будут судить двух руководителей подразделений МВД, которые препятствовали протестам

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Завершилось досудебное расследование по двум уголовным производствах в отношении двух руководителей подразделений МВД, которые в 2013-2014 годах вероятно организовали и обеспечили незаконное воспрепятствование проведению собрания — вытеснили 300 участников митинга за пределы Майдана Независимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.