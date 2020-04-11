Дела Майдана: будут судить двух руководителей подразделений МВД, которые препятствовали протестам
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Завершилось досудебное расследование по двум уголовным производствах в отношении двух руководителей подразделений МВД, которые в 2013-2014 годах вероятно организовали и обеспечили незаконное воспрепятствование проведению собрания — вытеснили 300 участников митинга за пределы Майдана Независимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
“Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 — 2014 годах, Государственного бюро расследований завершено досудебное расследование по двум уголовным производствах в отношении бывшего заместителя начальника управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве и бывшего заместителя начальника управления — начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в городе Киеве”, — говорится в сообщении.
Указано, что действия двух бывших руководителей подразделений МВД квалифицированы по ч. 2 ст.28, ч. 4 ст.41, ст. 340 УК Украины. После ознакомления сторон защиты с материалами производств, обвинительные акты будут направлены в суд.
“По данным следствия, 30 ноября 2013 года правоохранители, с целью выполнения преступного приказа, действуя группой лиц по предварительному сговору организовали и обеспечили незаконное воспрепятствование проведению собрания граждан. В результате этих действий сотрудники полка милиции особого назначения „Беркут“ и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили около 300 участников собрания за пределы Майдана Независимости, чем нарушили конституционное право граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания и митинги”, — указано в сообщении.
Напомним, следователи Государственного бюро расследований провели 3 следственные эксперименты на Майдане Независимости по расстрелов митингующих во время Революции Достоинства.