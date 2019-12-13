Справа Шеремета: запобіжний захід одній із затриманих обиратимуть після опівдня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу одній із затриманих у справі вбивства журналіста Павла Шеремета - Юлії Кузьменко - орієнтовно о 13:00. Передає кореспондент УНН з місця події.
Так, кореспондент повідомляє, що адвокату Юлії Кузьменко уже вручили клопотання.
Також засідання щодо обрання запобіжного заходу Кузьменко заплановано на приблизно о 13:00 - 13:30.
Окрім того, адвокат Влад Добош у Facebook повідомив, що після отримання клопотання йому дали час ознайомитися з документом. "3 години перерва, для ознайомлення з матеріалами клопотання", - написав адвокат.
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.
Тоді ж у поліції зібрали брифінг за участю Президента України Володимира Зеленського, де назвали імена підозрюваних у вбивстві Шеремета. Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.