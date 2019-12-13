Дело Шеремета: меру пресечения одной из задержанных будут избирать после полудня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения одной из задержанных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - Юлии Кузьменко - ориентировочно в 13:00. Передает корреспондент УНН с места события.
Так, корреспондент сообщает, что адвокату Юлии Кузьменко уже вручили ходатайство.
Также заседание по избранию меры пресечения Кузьменко запланировано приблизительно в 13:00 - 13:30.
Кроме того, адвокат Влад Добош в Facebook сообщил, что после получения ходатайства ему дали время ознакомиться с документом. "3 часа перерыв, для ознакомления с материалами ходатайства", - написал адвокат.
Добавим, 12 декабря в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.
Тогда же в полиции собрали брифинг с участием Президента Украины Владимира Зеленского, где назвали имена подозреваемых в убийстве Шеремета. Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.
Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.