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Справа Шеремета: суд продовжив обрання запобіжного заходу Кузьменко

Справа Шеремета: суд продовжив обрання запобіжного заходу Кузьменко

Київ • УНН

 • 14361 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив обрання запобіжного заходу дитячому медику Юлії Кузьменко яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, після заяви про відвід судді, передає кореспондент УНН.

Так,суддя Сергій Вовк продовжив розгляд обрання запобіжного заходу Кузьменко.

Нагадаємо, під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу для дитячого медика Юлії Кузьменко, її адвокат Влад Добош заявив про відвід судді Печерського районного суду Києва.

Проте, суд відмовив у відводі судді Вовка у справі Кузьменко.

Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.

Як повідомлялося раніше, у службовій характеристиці військова медсестра Яна Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, характеризується позитивно.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.

Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.

Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

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