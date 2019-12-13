Справа Шеремета: для розгляду клопотання щодо Кузьменко оберуть іншого суддю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу для дитячого медика Юлії Кузьменко, її адвокат Влад Добош заявив про відвід судді Печерського районного суду Києва. Справу направили на перерозподіл для обрання іншого судді, передає кореспондент УНН.
“Прошу прийняти цю заяву для розгляду вашого відводу”, — сказав адвокат Добош звернувшись до судді.
Таким чином, суддя заявив про зняття з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу для Кузьменко.
“...справа буде відправлена на перерозподіл і інший суддя буде вирішувати це питання”, — сказав суддя.
Нагадаємо, прокуратура просила суд обрати запобіжний захід у виді арешту для Кузьменко.
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.
Як повідомлялося раніше, у службовій характеристиці військова медсестра Яна Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, характеризується позитивно.
Нагадаємо, сьогодні правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.
Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.