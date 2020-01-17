Справа Шеремета: суд продовжить розгляд клопотання про зміну запобіжного Дугарь 24 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Печерський районний суд Києва 24 січня продовжить розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу військовій медсестрі Яні Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, передає кореспондент УНН.
“У справі оголошена перерва до 24 січня 11:30", - сказав суддя.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом до 8 лютого військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт.
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей. Правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
Так, Кузьменко і Антоненка арештували до 8 лютого.
20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.