Справа щодо заволодіння нафтопродуктами на майже 1 млрд грн: одному із підозрюваних обрано запобіжний захід
Київ • УНН
ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 9 млн грн колишньому заступнику директора державного підприємства у справі про розкрадання нафтопродуктів на суму 967 млн грн.
ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання тримання під вартою з можливістю внесення застави на понад 9 млн гривень колишньому заступнику директора державного підприємства у справі щодо заволодіння нафтопродуктами на 967 млн гривень. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише УНН.
15 лютого 2024 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 9 млн грн застави одному зі співвиконавців злочинної організації, яка заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК)
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Як зазначається, мова йде про колишнього заступника директора державного підприємства.
У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.
Нагадаємо
12 лютого, колишньому нардепу Сергію Пашинському та його бізнес-партнеру повідомили про підозру у незаконному привласнення нафтопродуктів і нанесення державі майже 1 млрд грн збитків.
Наступного дня Вищий антикорупційний суд відправив під арешт до 11 квітня з можливістю внесення 363 млн гривень застави бізнесмена Сергія Тищенка, якого підозрюють разом з екснардепом Сергієм Пашинським у незаконному привласнення нафтопродуктів і нанесення державі майже 1 млрд грн збитків.