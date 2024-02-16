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Дело о завладении нефтепродуктами на почти 1 млрд грн: одному из подозреваемых избрана мера пресечения

Дело о завладении нефтепродуктами на почти 1 млрд грн: одному из подозреваемых избрана мера пресечения

Киев  •  УНН

16 февраль 2024, 08:29  •  13191 просмотра

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ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога более 9 млн грн бывшему заместителю директора государственного предприятия по делу о хищении нефтепродуктов на сумму 967 млн грн.

ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога на более 9 млн гривен бывшему заместителю директора государственного предприятия по делу о  завладении нефтепродуктами на 967 млн гривен. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН.

15 февраля 2024 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 9 млн грн залога одному из соисполнителей преступной организации, которая завладела нефтепродуктами на общую сумму 967 млн грн, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК)

- говорится в сообщении САП.

Детали 

Как отмечается, речь идет о бывшем заместителе директора государственного предприятия. 

В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Напомним 

12 февраля, бывшему нардепу Сергею Пашинскому и его бизнес-партнеру сообщили о подозрении в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.

На следующий день Высший антикоррупционный суд отправил под арест до 11 апреля с возможностью внесения 363 млн гривен залога бизнесмена Сергея Тищенко, которого подозревают вместе с экс-нардепом Сергеем Пашинским в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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