Справа ПриватБанку: суд у США відмовив Коломойському й іншим у припиненні розгляду

Цитата:

“23 серпня 2021 року Канцлерський Суд (суддя Слайтс (Judge Slights) відхилив клопотання відповідачів про припинення розгляду справи за позовом банку, у якому відповідачі заявляли, що справа нібито має розглядатись судами України (forum non conveniens)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що згідно з рішенням, Канцлерський Суд штату Делавер (США) продовжить розгляд справи № 2019-0377-JRS за цивільним позовом АТ КБ “ПриватБанк” проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших юридичних та фізичних осіб щодо, серед іншого, стягнення збитків, спричинених відповідачами банку до його націоналізації у грудні 2016 року.

“Також суд задовольнив клопотання ПриватБанку та виніс наказ про збереження активів (status quo order), яким наклав заборону на будь-які дії поза межами звичайної господарської діяльності з різноманітними активами відповідачів у США. За словами Суду, цей наказ є "гарантією надання позивачу належного забезпечення вимог на суму більше 600 млн доларів США, відшкодування яких він вимагає в рамках цього провадження“. Одночасно, суд задовольнив клопотання відповідачів та призупинив провадження в окремій частині, допоки пов’язані судові процеси в Україні не будуть вирішені по суті”, — зазначається в повідомленні.

ПриватБанк інформує, що розгляд справи продовжується, тепер суд перейде до вирішення низки проміжних процесуальних питань, що наблизить справу до судового засідання по суті.

Доповнення

У травні 2019 року ПриватБанк подав позов у канцелярський суд штату Делавер у США до колишнього акціонера банку Ігоря Коломойського.

У суді ПриватБанк, який був націоналізований у 2016 році, заявляє, що його колишні власники відмили у США майже 800 млн доларів.