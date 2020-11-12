Справа "плівок ОАСК": Вовку та ще трьом суддям вкотре не змогли обрати запобіжні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк та ще троє суддів вкотре не з'явились на засідання до Вищого антикорупційного суду щодо розгляду клопотаннь про обрання їм запобіжних заходів у межах справи так званих "плівок ОАСК". Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ВАКС.
"Сьогодні, 12 листопада, у Вищому антикорупційному суді мали відбутися судові засідання щодо обрання запобіжних заходів голові Окружного адміністративного суду Києва, його заступнику та суддям цього суду. Крім цього, сьогодні також мало розглядатися клопотання щодо відсторонення від займаної посади заступника голови ОАСК. Вказані судді у черговий раз не з’явилися на судові засідання", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, слідчий суддя ВАКС постановив відкласти розгляд зазначених клопотань на 23 листопада 2020 року о 10:00, 10:30, 11:00, 13:00 та 14:40.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України вдруге оголосило у розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.
Як вже повідомлялось в УНН, 17 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам.
Слідством встановлено, що вищевказані особи (12 осіб) на чолі з головою ОАСК діяли у межах злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.
За версією слідства, вказана злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл.
Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.