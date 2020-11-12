Дело "пленок ОАСК": Вовку и еще троим судьям в который раз не смогли выбрать меры пресечения

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк и еще трое судей в который раз не явились на заседание в Высший антикоррупционный суд по рассмотрению ходатайства об избрании им меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.