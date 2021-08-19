Справа "Кузні на Рибальському": ДБР планує цього року завершити розслідування щодо постачання до ЗСУ неякісної техніки

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"Практично вчора ми проводили координаційну нараду з керівництвом слідчого управління, для себе визначили строки закінчення досудового розслідування – 1 листопада 2021 року. Далі відбуватиметься ознайомлення всіх сторін з матеріалами кримінального провадження й справа буде направлена до суду", – зауважив Сухачов.

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За словами Сухачова, викриття злочинів щодо розкрадань в оборонній сфері для ДБР є одним із важливих напрямків протидії корупції, зокрема в Міністерстві оборони України. Лише протягом цього року було оголошено 17 підозр військовим та особам, які використовують бюджетні кошти. 16 обвинувальних актів скеровано до суду, винесено три обвинувальні вироки.

Найбільш кричущими кримінальними злочинами Державне бюро розслідувань вважає будівництво бойових десантно-штурмових кораблів на Кузні на Рибальському, купівлю медичних автомобілів марки "Богдан" та закупівлю снайперських систем.

Справа "Кузні на Рибальському"для керівництва ДБР стала певним викликом. Будувати кораблі планували ще з 2015 року. Проєкт за свої кошти розробило Миколаївське державне конструкторське бюро. Але через небажання або, можливо, з причин відстоювання інтересів інших осіб проєкт виконував завод "Кузня на Рибальському".

Наразі Міноборони не може провести повноцінні випробування кораблів, оскільки їхні технічні показники не відповідають тим вимогам, які заклало Міністерство. Коли намагалися провести випробування одного з них, загорівся двигун. Швидкісні режими також не витримують. І це без навантаження на корабель.

Виконавець обов’язків директора ДБР зазначив, що ці кораблі не можуть скерувати військово-морським силам. Це підтверджують і судові експертизи, які проводили науково-дослідні інститути Міністерства юстиції разом із інженерами Миколаївського державного конструкторського бюро.

Нагадаємо

У липні цього року екскерівництву Міноборони та менеджменту "Кузні на Рибальському" повідомили про підозри через постачання до Збройних сил України військової техніки низької якості. Злочинними діями колишні посадові особи Міноборони завдали державі збитків у розмірі понад 475 млн грн.