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Дело "Кузни на Рыбальском": ГБР планирует в этом году завершить расследование по поставкам в ВСУ некачественной техники

Дело "Кузни на Рыбальском": ГБР планирует в этом году завершить расследование по поставкам в ВСУ некачественной техники

Киев  •  УНН

 • 20176 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Государственное бюро расследований планирует до 1 ноября этого года завершить расследование дел о поставках в Вооруженные силы Украины военной техники низкого качества. Об этом в интервью одному из каналов рассказал исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачёв, информирует УНН.

Цитата

"Практически вчера мы проводили координационное совещание с руководством следственного управления, для себя определили сроки окончания досудебного расследования – 1 ноября 2021 года. Далее будет происходить ознакомление всех сторон с материалами уголовного производства и дело будет направлено в суд", – отметил Сухачёв.

Детали

По словам Сухачёва, разоблачение преступлений по хищений в оборонной сфере для ГБР является одним из важных направлений противодействия коррупции, в частности в Министерстве обороны Украины. Только в течение этого года было объявлено 17 подозрений военным и лицам, использующим бюджетные средства. 16 обвинительных актов направлено в суд, вынесено три обвинительных приговора.

Наиболее вопиющими уголовными преступлениями Государственное бюро расследований считает строительство боевых десантно-штурмовых кораблей в Кузнице на Рыбальском, покупку медицинских автомобилей марки "Богдан" и закупку снайперских систем.

Дело "Кузницы на Рыбальском" для руководства ГБР стала определенным вызовом. Строить корабли планировали еще с 2015 года. Проект за свои средства разработало Николаевское государственное конструкторское бюро. Но из-за нежелания или, возможно, по причинам отстаивания интересов других лиц проект выполнял завод "Кузница на Рыбальском".

Сейчас Минобороны не может провести полноценные испытания кораблей, поскольку их технические характеристики не соответствуют тем требованиям, которые заложило министерство. Когда пытались провести испытания одного из них, загорелся двигатель. Скоростные режимы также не выдерживают. И это без нагрузки на корабль.

Исполняющий обязанности директора ГБР отметил, что эти корабли не могут отправить военно-морским силам. Это подтверждают и судебные экспертизы, которые проводили научно-исследовательские институты Министерства юстиции вместе с инженерами Николаевского государственного конструкторского бюро.

Напомним

В июле этого года экс-руководству Минобороны и менеджмента "Кузницы на Рыбальском" сообщили о подозрениях из-за поставок в Вооруженные силы Украины военной техники низкого качества. Преступными действиями бывшие должностные лица Минобороны нанесли государству ущерб в размере более 475 млн грн.

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