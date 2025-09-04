Справа ексголови Верховного Суду Князєва: правоохоронці повідомили про підозру ще одному учаснику справи

Національне антикорупційне Бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще одному учаснику справи щодо надання неправомірної вигоди Голові Верховного Суду Всеволоду Князєву, якого було затримано у 2023 році на хабарі у 2,7 млн доларів. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, бізнесмен (власник групи "Фінанси та кредит") домовився з адвокатом, який мав організувати передачу коштів іншій особі. Та, зі свого боку, мала передати ці кошти керівництву Верховного Суду як неправомірну вигоду за ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.

НАБУ і САП встановили, що у 2002 році бізнесмен придбав 40,19 % акцій гірничо-збагачувального комбінату. Через 18 років колишні акціонери оскаржили договір у суді, однак перша інстанція відмовила у задоволенні позову. У 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та визнав договір недійсним. Щоб уникнути втрати акцій, у березні 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом бек-офісу у Верховному Суді. Протягом березня–квітня 2023 року він за посередництва інших осіб передав адвокату 2,7 млн доларів США (з яких 1,8 млн доларів США призначались суддям Верховного Суду, решта – посередникам)