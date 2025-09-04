Справа ексголови Верховного Суду Князєва: правоохоронці повідомили про підозру ще одному учаснику справи
Київ • УНН
НАБУ та САП повідомили про підозру ще одній особі у справі щодо хабаря ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Ця особа сприяла передачі 2,7 млн доларів від власника групи "Фінанси та кредит" за судове рішення.
Національне антикорупційне Бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще одному учаснику справи щодо надання неправомірної вигоди Голові Верховного Суду Всеволоду Князєву, якого було затримано у 2023 році на хабарі у 2,7 млн доларів. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу НАБУ.
НАБУ та САП повідомили про підозру ще одному учаснику справи щодо надання неправомірної вигоди голові Верховного Суду. Йдеться про особу, яка сприяла передачі коштів від власника групи "Фінанси та кредит"
За даними слідства, бізнесмен (власник групи "Фінанси та кредит") домовився з адвокатом, який мав організувати передачу коштів іншій особі. Та, зі свого боку, мала передати ці кошти керівництву Верховного Суду як неправомірну вигоду за ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.
НАБУ і САП встановили, що у 2002 році бізнесмен придбав 40,19 % акцій гірничо-збагачувального комбінату. Через 18 років колишні акціонери оскаржили договір у суді, однак перша інстанція відмовила у задоволенні позову. У 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та визнав договір недійсним. Щоб уникнути втрати акцій, у березні 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом бек-офісу у Верховному Суді. Протягом березня–квітня 2023 року він за посередництва інших осіб передав адвокату 2,7 млн доларів США (з яких 1,8 млн доларів США призначались суддям Верховного Суду, решта – посередникам)
Дії особи кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Доповнення
Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв фігурант справи про хабар. За даними НАБУ, кошти надавались власником групи "Фінанси і кредит" за ухвалення рішення на його користь. Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен, як вказали в НАБУ, вступив у змову з адвокатом, який мав зв’язки з тодішнім головою Верховного Суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн дол. (1,8 млн дол. – голові та суддям Верховного Суду, решта – як "оплата" посередницьких послуг), повідомили у НАБУ.
15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у сумі 450 тис. дол. тодішнього голову Верховного Суду й адвоката було викрито "на гарячому". Наступного дня їм повідомили про підозру.