Дело экс-главы Верховного Суда Князева: правоохранители сообщили о подозрении еще одному участнику дела

Киев • УНН

 • 1614 просмотра

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному лицу по делу о взятке экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву. Это лицо способствовало передаче 2,7 млн долларов от владельца группы "Финансы и кредит" за судебное решение.

Дело экс-главы Верховного Суда Князева: правоохранители сообщили о подозрении еще одному участнику дела

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении еще одному участнику дела о предоставлении неправомерной выгоды Председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву, который был задержан в 2023 году на взятке в 2,7 млн долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному участнику дела о предоставлении неправомерной выгоды председателю Верховного Суда. Речь идет о лице, которое способствовало передаче средств от владельца группы "Финансы и кредит"

- говорится в сообщении.

По данным следствия, бизнесмен (владелец группы "Финансы и кредит") договорился с адвокатом, который должен был организовать передачу средств другому лицу. Та, со своей стороны, должна была передать эти средства руководству Верховного Суда как неправомерную выгоду за принятие судебного решения в интересах бизнесмена.

НАБУ и САП установили, что в 2002 году бизнесмен приобрел 40,19 % акций горно-обогатительного комбината. Через 18 лет бывшие акционеры оспорили договор в суде, однако первая инстанция отказала в удовлетворении иска. В 2022 году апелляционный суд отменил это решение и признал договор недействительным. Чтобы избежать потери акций, в марте 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом бэк-офиса в Верховном Суде. В течение марта–апреля 2023 года он при посредничестве других лиц передал адвокату 2,7 млн долларов США (из которых 1,8 млн долларов США предназначались судьям Верховного Суда, остальные – посредникам)

- добавили в НАБУ.

Действия лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Дополнение

Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев фигурант дела о взятке. По данным НАБУ, средства предоставлялись владельцем группы "Финансы и кредит" за принятие решения в его пользу. Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен, как указали в НАБУ, вступил в сговор с адвокатом, который имел связи с тогдашним председателем Верховного Суда. В течение марта-апреля 2023 года он передал адвокату 2,7 млн долл. (1,8 млн долл. – председателю и судьям Верховного Суда, остальные – как "оплата" посреднических услуг), сообщили в НАБУ.

15 мая 2023 года во время получения второго транша в сумме 450 тыс. долл. тогдашний председатель Верховного Суда и адвокат были разоблачены "на горячем". На следующий день им сообщили о подозрении.

Павел Башинский

