Справа Альперіна: суд подовжив строк дії обов’язків одному з підозрюваних

"Сьогодні, 23 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк дії обов’язків, покладених на партнера одеського бізнесмена. Строк дії ухвали – до 23 січня 2021 року включно", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний зобов’язаний: не відлучатися з території України без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива (слідчого), прокурора про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, експертами та іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до органу Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. За версією слідства, підозрюваний причетний до незаконної схеми на митниці, що завдала державі 77,7 млн грн збитків.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2019 року правоохоронні органи затримали 11 осіб, серед яких — чиновники ДФС і митниці, у справі щодо незаконної схеми з розмитнення імпортованих товарів.

Як раніше повідомляв УНН, завершено досудове розслідування щодо 6 осіб, які підозрюються у корупційних діяннях щодо розмитнення товарів, імпортованих в Україну, які завдали державі збитків на суму 63,8 млн гривень. Наразі матеріали розслідування відкрили стороні захисту організатору корупційної схеми – Вадиму Альперіну та ще 5 особам.

Раніше УНН писав, що Антикорупційний суд поклав обов’язки на Альперіна.