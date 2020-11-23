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Дело Альперина: суд продлил срок действия обязанностей одному из подозреваемых

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на партнера одесского бизнесмена по делу о растаможивании импортированных в Украину товаров по заниженным ценам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сегодня, 23 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил срок действия обязанностей, возложенных на партнера одесского бизнесмена. Срок действия постановления - до 23 января 2021 включительно", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый обязан: не отлучаться с территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу (следователю), прокурору об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями, экспертами и другими подозреваемыми в этом уголовном производстве; сдать на хранение в орган миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины. По версии следствия, подозреваемый причастен к незаконной схеме на таможне, которая нанесела государству 77,7 млн грн убытков.

Напомним, в конце ноября 2019 года правоохранительные органы задержали 11 человек, среди которых - чиновники ГФС и таможни, по делу о незаконной схеме по растаможиванию импортируемых товаров.

Как ранее сообщал УНН, завершено досудебное расследование относительно 6 человек, которые подозреваются в коррупционных деяниях относительно растаможивания товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли государству ущерб на сумму 63,8 млн гривен. Сейчас материалы расследования открыли стороне защиты организатору коррупционной схемы - Вадиму Альперину и еще 5 лицам.

Ранее УНН писал, что Антикоррупционный суд возложил обязательства на Альперина.

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