Споживання електрики в Україні знизилося: яка ситуація в енергосистемі

Споживання електроенергії в Україні сьогодні знизилося через потепління, на енергооб'єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи, повідомили у НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.

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"Сьогодні, 8 січня, споживання електроенергії, станом на 9:30, було на тому ж рівні, що й попереднього дня – у вівторок. Вчора, 7 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 7,4% нижим, ніж максимум попереднього робочого дня – у понеділок, 6 січня. Це пояснюється суттєвим підвищенням температури повітря у більшості регіонів України", - повідомили у компанії.

Зауважується, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після 13 масованих ракетно-дронових атак росіян протягом минулого року. "Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене та замінити знищене ворогом обладнання", - вказали у НЕК.

І зазначили, що "ситуація в енергосистемі може змінюватися", порадивши стежити за повідомленнями обленерго.

Ситуація в енергосистемі на сьогодні​​ стабільна - міністр