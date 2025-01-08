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Потребление электричества в Украине снизилось: какая ситуация в энергосистеме

Потребление электричества в Украине снизилось: какая ситуация в энергосистеме

Киев  •  УНН

 • 1725 просмотра

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Из-за потепления потребление электроэнергии в Украине снизилось на 7,4% по сравнению с предыдущим рабочим днем. На энергообъектах продолжаются восстановительные работы после прошлогодних атак.

Потребление электроэнергии в Украине сегодня снизилось из-за потепления, на энергообъектах продолжаются аварийно-восстановительные работы, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в среду, пишет УНН.

Детали

«Сегодня, 8 января, потребление электроэнергии, по состоянию на 9:30, было на том же уровне, что и в предыдущий день - во вторник. Вчера, 7 января, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 7,4% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня - в понедельник, 6 января. Это объясняется существенным повышением температуры воздуха в большинстве регионов Украины», - сообщили в компании.

Отмечается, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после 13 массированных ракетно-дронных атак россиян в течение прошлого года. «Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное и заменить уничтоженное врагом оборудование», - указали в НЭК.

И отметили, что «ситуация в энергосистеме может меняться», посоветовав следить за сообщениями облэнерго.

Ситуация в энергосистеме на сегодня стабильная - министр2 янв. 2025, 07:50 • 31556 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина