Ситуация в энергосистеме на сегодня стабильная - министр
Киев • УНН
Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной благодаря ремонтным работам и планированию баланса производства. Несмотря на новые удары, восстановление происходит в максимально сжатые сроки.
В Украине на сегодня ситуация в энергосистеме стабильная. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Галущенко объяснил, за счет чего сейчас удается стабилизировать энергетическую систему.
«Прежде всего за счет восстановления, ремонтных работ, за счет планирования баланса производства в определенные периоды, поэтому на самом деле на сегодня ситуация стабильная. Даже те новые удары, которые постоянно происходят - мы стараемся (после них - ред.) в максимально сжатые сроки восстанавливаться», - сказал Галущенко.
Дополнение
В Минэнерго сообщали, что 2024 год стал самым сложным для украинской энергосистемы с начала полномасштабного вторжения. россия осуществила 13 массированных атак на энергетическую инфраструктуру, применяя новую тактику, баллистические ракеты и кассетные боеприпасы. Это, как указано, привело к потере около 10 ГВт генерирующей мощности.