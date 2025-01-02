Ситуація в енергосистемі на сьогодні​​ стабільна - міністр

В Україні на сьогодні ситуація в енергосистемі​​ стабільна. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Галущенко пояснив, за рахунок чого зараз вдається стабілізувати енергетичну систему.

"Перш за все за рахунок відновлення, ремонтних робіт, за рахунок планування балансу виробництва в певні періоди, тому насправді на сьогодні ситуація стабільна. Навіть ті нові удари, які постійно відбуваються - ми намагаємося (після них - ред.) у максимально стислі терміни відновлюватися", - сказав Галущенко.

Доповнення

У Міненерго повідомляли, що 2024 рік став найскладнішим для української енергосистеми з початку повномасштабного вторгнення. росія здійснила 13 масованих атак на енергетичну інфраструктуру, застосовуючи нову тактику, балістичні ракети та касетні боєприпаси. Це, як вказано, призвело до втрати близько 10 ГВт генеруючої потужності.