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Ситуація в енергосистемі на сьогодні​​ стабільна - міністр

Ситуація в енергосистемі на сьогодні​​ стабільна - міністр

Київ • УНН

 • 32423 перегляди

Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною завдяки ремонтним роботам та плануванню балансу виробництва. Незважаючи на нові удари, відновлення відбувається у максимально стислі терміни.

В Україні на сьогодні ситуація в енергосистемі​​ стабільна. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Галущенко пояснив, за рахунок чого зараз вдається стабілізувати енергетичну систему.

"Перш за все за рахунок відновлення, ремонтних робіт, за рахунок планування балансу виробництва в певні періоди, тому насправді на сьогодні ситуація стабільна. Навіть ті нові удари, які постійно відбуваються - ми намагаємося (після них - ред.) у максимально стислі терміни відновлюватися", - сказав Галущенко.

Доповнення

У Міненерго повідомляли, що 2024 рік став найскладнішим для української енергосистеми з початку повномасштабного вторгнення. росія здійснила 13 масованих атак на енергетичну інфраструктуру, застосовуючи нову тактику, балістичні ракети та касетні боєприпаси. Це, як вказано, призвело до втрати близько 10 ГВт генеруючої потужності.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаЕкономіка
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраїна

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