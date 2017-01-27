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Споживчий кошик українця бідніший, за кошик білоруса чи росіянина – О.Дорошенко

Споживчий кошик українця бідніший, за кошик білоруса чи росіянина – О.Дорошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Якщо порівняти споживчі кошики України, Білорусі і Росії, то виявляється, що наш вітчизняний є найбіднішим. Про повідомив директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.

"Продуктова корзина українця бідніша порівняно з білорусом і росіянином. Якщо порівняти споживчі корзини України, Білорусі і Росії, то виявляється, що наша є найбільш бідною. Це офіційні споживчі корзини, а не споживання продуктів, але це є також печальною темою. Споживчі корзини всіх вказаних держав є похідними від радянських норм, побудовані на єдиних принципах і значно між собою не відрізняються. Що стосується продуктів, то основною відмінністю споживчих корзин є кількість продуктів харчування, які є мінімально необхідними на рік", - написав він.

Також, за словами О.Дорошенка, загальна вага річного споживчого кошику українця, згідно норм, повинна складати 652 кг і 220 курячих яєць, білоруса – 772 кг і 270 курячих яєць, росіянина – 808 кг і 210 яєць.

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"Згідно споживчої корзини продукти харчування повинні складати в Білорусі 51%, а в Росії - 50%. В Україні частина витрат на продукти харчування серед усіх витрат на промислові товари і послуги не встановлена", - написав він.

О.Дорошенко пояснив, що продуктовий споживчий кошик складається умовно з 14 великих категорій, серед яких хлібопродукти і крупи, овочі і баштанні, молоко і молокопродукти, картопля.

"Українець згідно з корзиною зможе спожити більше білоруса з усіх категорій лише молока і молокопродуктів. Порівняно з росіянами ми більше повинні споживати лише сухофруктів, так як у останніх вони взагалі не передбачені, цукру і кондитерських виробів (ми сладкоїжки), а також курячих яєць", - додав він.

Нагадаємо, за прогнозами експертів, ближче до травня ціни на продукти можуть зрости на 5-7%.

При цьому, ріст цін на продукти жодним чином не передбачає поліпшення їх яксоіт, наголошують фахівці.

Як повідомляв УНН, на думку О.Цильвіка, недобросовісний бізнес у змові з чиновниками перетворив внутрішній ринок продуктів на смітник.

Це визнають і в поліції, де заявили про масштабну фальсифікацію споживчого ринку України.

За словами нардепа С.Тригубенка, припинити розквіт фальсифікату на ринку харчових продуктів без рейдів та перевірок неможливо.

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