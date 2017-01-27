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Потребительская корзина украинца беднее, за корзину белоруса или россиянина - А.Дорошенко

Потребительская корзина украинца беднее, за корзину белоруса или россиянина - А.Дорошенко

Киев • УНН

 • 22401 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Если сравнить потребительские корзины Украины, Беларуси и России, то оказывается, что наша отечественная является самой бедной. Об этом сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.

"Продуктовая корзина украинца беднее по сравнению с белорусом и россиянином. Если сравнить потребительские корзины Украины, Беларуси и России, то оказывается, что наша является наиболее бедной. Это официальные потребительские корзины, а не потребление продуктов, но это является также печальной темой. Потребительские корзины всех указанных государств являются производными от советских норм, построенные на единых принципах и значительно между собой не отличаются. Что касается продуктов, то основным отличием потребительских корзин является количество продуктов питания, которые являются минимально необходимыми на год ", - написал он.

Также, по словам А.Дорошенка, общий вес годовой потребительской корзины украинца, согласно нормам, должен составлять 652 кг и 220 куриных яиц, белоруса - 772 кг и 270 куриных яиц, россиянина - 808 кг и 210 яиц.

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"Согласно потребительской корзины продукты питания должны составлять в Беларуси 51%, а в России - 50%. В Украине часть расходов на продукты питания среди всех расходов на промышленные товары и услуги не установлена", - написал он.

А.Дорошенко пояснил, что продуктовая потребительская корзина состоит условно из 14 крупных категорий, среди которых хлебопродукты и крупы, овощи и бахчевые, молоко и молокопродукты, картофель.

"Украинец согласно с корзиной сможет потребить больше белоруса из всех категорий только молока и молочных продуктов. По сравнению с русскими мы больше должны потреблять только сухофруктов, так как в последних они вообще не предусмотрены, сахара и кондитерских изделий (мы сладкоежки), а также куриных яиц" , - добавил он.

Напомним, по прогнозам экспертов, ближе к маю цены на продукты могут вырасти на 5-7% .

При этом, рост цен на продукты никоим образом не предполагает улучшение их качества, отмечают специалисты .

Как сообщал УНН, по мнению О.Цильвика, недобросовестный бизнес в сговоре с чиновниками превратил внутренний рынок продуктов на помойку .

Это признают и в полиции, где заявили о масштабной фальсификации потребительского рынка Украины.

По словам нардепа С.Тригубенко, прекратить расцвет фальсификата на рынке пищевых продуктов без рейдов и проверок невозможно .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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