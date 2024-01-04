Правила бронювання військовозобов'язаних в Україні можуть змінитись: сплата податків як критерій обговорюється, але офіційно пропозиція не виносилась - ЗМІ

В Україні можуть змінитися правила бронювання військовозобов'язаних, зокрема критерієм для цього може стати сплата податків з офіційної зарплати чи доходів, повідомило видання Forbes з посиланням на джерела в Офісі Президента та двох фракціях. Джерела Суспільного повідомили, що така ідея дійсно обговорюється. Водночас наразі офіційно її не виносили на обговорення ані комітету з нацбезпеки, ані владної фракції, передає УНН.

Як повідомило видання Forbes з посиланням на джерела, такі зміни розглядають в Офісі президента та уряді. Начебто бронювання від мобілізації зможуть отримати фізичні особи, які сплачують в місяць ПДФО на рівні 6 тисяч гривень, тобто ті, хто має близько 33 400 тисяч гривень окладу.

Також звучала пропозиція – поріг офіційної зарплати (оклад) від 35 000 грн, що майже відповідає першому варіанту.

"Також звучала пропозиція – поріг офіційної зарплати (оклад) від 35 000 грн, що майже відповідає першому варіанту. Третій параметр: на бронювання може розраховувати співробітник, за якого роботодавець платить близько 14 500 грн ЄСВ (відповідає окладу 66 000 грн)", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовник Суспільного з оточення керівництва ОП сказав, що ініціатива бронювання військовозобов’язаних, які сплачують певну суму податків з офіційної зарплати чи доходів, дійсно обговорюється. Також це підтвердило джерело в Мінекономіки.

За словами співрозмовника у "Слузі Народу", питання про це підніматимуть на наступному засіданні фракції.

Водночас прессекретарка фракції Юлія Палійчук повідомила, що депутати не отримали офіційні пропозиції щодо зміни підходу до бронювання.

"Я можу лише ще раз повторити, що ми коментуємо виключно факти, законопроекти та інформацію з офіційних джерел", - сказала Палійчук.

Голова профільного комітету Ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич у коментарі Суспільному сказав, що наразі це лише чутки, оскільки в законопроєкті про внесення змін до мобілізації немає положення про зміну правил бронювання, а інших документів, які би стосувалися питань мобілізації, — не передбачено.

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Доповнення

У Міністерстві оборони України готуються пакетні зміни й одна з пропозицій – оновлена процедура бронювання працівників. Наразі вона ще не узгоджена й формується, проте, як тільки процедура та її окремі елементи (мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовцям) буде погоджено – деталі буде анонсовано.