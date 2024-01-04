Правила бронирования военнообязанных в Украине могут измениться: уплата налогов как критерий обсуждается, но официально предложение не выносилось - СМИ

В Украине могут измениться правила бронирования военнообязанных, в частности критерием для этого может стать уплата налогов с официальной зарплаты или доходов, сообщило издание Forbes со ссылкой на источники в Офисе Президента и двух фракциях. Источники Суспільного сообщили, что такая идея действительно обсуждается. В то же время пока официально ее не выносили на обсуждение ни комитета по нацбезопасности, ни властной фракции, передает УНН.

Как сообщило издание Forbes со ссылкой на источники, такие изменения рассматривают в Офисе президента и правительстве. Вроде бы бронирование от мобилизации смогут получить физические лица, которые платят в месяц НДФЛ на уровне 6 тысяч гривен, то есть те, кто имеет около 33 400 тысяч гривен оклада.

Также звучало предложение - порог официальной зарплаты (оклад) от 35 000 грн, что почти соответствует первому варианту.

"Также звучало предложение - порог официальной зарплаты (оклад) от 35 000 грн, что почти соответствует первому варианту. Третий параметр: на бронирование может рассчитывать сотрудник, за которого работодатель платит около 14 500 грн ЕСВ (соответствует окладу 66 000 грн)", - говорится в сообщении.

Собеседник Суспільного из окружения руководства ОП сказал, что инициатива бронирования военнообязанных, которые платят определенную сумму налогов с официальной зарплаты или доходов, действительно обсуждается. Также это подтвердил источник в Минэкономики.

По словам собеседника в "Слуге Народа", вопрос об этом будут поднимать на следующем заседании фракции.

В то же время пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук сообщила, что депутаты не получили официальные предложения по изменению подхода к бронированию.

"Я могу лишь еще раз повторить, что мы комментируем исключительно факты, законопроекты и информацию из официальных источников", - сказала Палийчук.

Председатель профильного комитета Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич в комментарии Суспільному сказал, что пока это лишь слухи, поскольку в законопроекте о внесении изменений в мобилизации нет положения об изменении правил бронирования, а других документов, которые бы касались вопросов мобилизации, - не предусмотрено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минэнерго поручило энергокомпаниям провести проверку правомерности предоставления бронирований военнообязанным работникам

Дополнение

В Министерстве обороны Украины готовятся пакетные изменения и одно из предложений - обновленная процедура бронирования работников. Сейчас она еще не согласована и формируется, однако, как только процедура и ее отдельные элементы (мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащим) будут согласованы - детали будут анонсированы.