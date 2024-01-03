Міненерго доручило енергокомпаніям провести перевірку правомірності надання бронювань військовозобов’язаним працівникам

Міністерство енергетики України видало доручення про необхідність проведення перевірок надання броні, тимчасової відстрочки від мобілізації, працівникам енергетичних компаній. Про це повідомляє пресслужба міністерства, пише УНН.

Міністерство енергетики України видало доручення про необхідність проведення перевірок надання броні (тимчасової відстрочки від мобілізації) працівникам енергетичних компаній. Причиною такого рішення став виявлений факт зловживання своїми службовими повноваженнями колишнім радником міністра енергетики, - йдеться у повідомленні.

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Як виявило керівництво АТ "Українські розподільні мережі" (компанії, що управляє державними пакетами акцій низки операторів системи розподілу електроенергії, зокрема ПАТ "Черкасиобленерго"), аби уникнути служби у Збройних Силах України, зазначену особу у квітні минулого року було прийнято до ПАТ "Черкасиобленерго" на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології.

Після цього, діючи спільно з посадовими особами "Черкасиобленерго", цей працівник ініціював видання наказу про запровадження дистанційної роботи. У результаті з квітня по грудень працівник не виконував своїх обов'язків, хоча отримував заробітну платню, а також отримав тимчасову відстрочку від мобілізації, яка надається працівникам критично важливих для функціонування держави компаній та підприємств.

Зазначається, що після виявлення цього факту компанією "Українські розподільні мережі" було спрямовано відповідне звернення до прокуратури.

Впевнені, що прикрий випадок отримає відповідну оцінку правоохоронних органів, - наголосили у Міністерстві.

Міненерго наголошує, що цей інцидент не характеризує усіх енергетиків країни, чимало з яких зараз боронять державу в лавах ЗСУ, а інші тримають енергетичний фронт, цілодобово виконуючи свою надскладну роботу.

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