Міненерго доручило енергокомпаніям провести перевірку правомірності надання бронювань військовозобов’язаним працівникам

ukenru
29 березня, 17:57 • 157188 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 195852 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 177159 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 214538 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 186955 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 158109 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 161779 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 151733 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 433834 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173416 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.2 м/с
47 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 105866 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 109811 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 109365 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 65909 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 100245 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 285630 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 433800 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 481625 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 486384 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 392609 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 65909 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 195811 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 145204 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 138465 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 111520 перегляди
Актуальне
Міненерго доручило енергокомпаніям провести перевірку правомірності надання бронювань військовозобов’язаним працівникам

Міненерго доручило енергокомпаніям провести перевірку правомірності надання бронювань військовозобов’язаним працівникам

Київ • УНН

 • 26877 перегляди

Міністерство енергетики України розпорядилося провести перевірку щодо відстрочок від призову на військову службу в енергетичних компаніях через зловживання службовим становищем радника.

Міністерство енергетики України видало доручення про необхідність проведення перевірок надання броні, тимчасової відстрочки від мобілізації, працівникам енергетичних компаній. Про це повідомляє пресслужба міністерства, пише УНН.

Міністерство енергетики України видало доручення про необхідність проведення перевірок надання броні (тимчасової відстрочки від мобілізації) працівникам енергетичних компаній. Причиною такого рішення став виявлений факт зловживання своїми службовими повноваженнями колишнім радником міністра енергетики,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Як виявило керівництво АТ "Українські розподільні мережі" (компанії, що управляє державними пакетами акцій низки операторів системи розподілу електроенергії, зокрема ПАТ "Черкасиобленерго"), аби уникнути служби у Збройних Силах України, зазначену особу у квітні минулого року було прийнято до ПАТ "Черкасиобленерго" на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології.

Після цього, діючи спільно з посадовими особами "Черкасиобленерго", цей працівник ініціював видання наказу про запровадження дистанційної роботи. У результаті з квітня по грудень працівник не виконував своїх обов'язків, хоча отримував заробітну платню, а також отримав тимчасову відстрочку від мобілізації, яка надається працівникам критично важливих для функціонування держави компаній та підприємств.

Зазначається, що після виявлення цього факту компанією "Українські розподільні мережі" було спрямовано відповідне звернення до прокуратури.

Впевнені, що прикрий випадок отримає відповідну оцінку правоохоронних органів,

- наголосили у Міністерстві.

Міненерго наголошує, що цей інцидент не характеризує усіх енергетиків країни, чимало з яких зараз боронять державу в лавах ЗСУ, а інші тримають енергетичний фронт, цілодобово виконуючи свою надскладну роботу.

В уряді готують оновлену процедуру бронювання військовозобов'язаних працівників22.12.23, 16:07 • 30322 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,121.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,829.78