Співвідношення сил під Авдіївкою 1:7 – пресофіцер 3-ї ОШБр

На Авдіївському напрямку ситуація напружена, співвідношення сил становить один до семи. Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін, передає УНН.

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За його словами, на Авдіївський напрямок ворог направив механізовані бригади та спецпризначенців.

Треба розуміти, що тут проти нас дві армії. Співвідношення приблизно один до семи. Це дуже серйозний виклик. Якщо порівнювати з Бахмутом, де ми теж були в обороні під час ПВК "Вагнера", то там була суміш між "зеками" та "спецурою". А тут лінійні бригади механізовані та спеціалісти з ГРУ. Тобто, це, напевно, найсерйозніший кулак Росії в Україні

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Він підкреслив, що українські сили перебувають у складному форматі оборони на Авдіївському напрямку.

Деякі підрозділи працюють у нас на 360 градусів. Тобто справді ситуація важка, і один з елементів — це те, що ворог може на деяких ділянках уражати майже повністю на 360 градусів. Це не говорить, що ми повністю в оточенні на цих ділянках, але це означає, що уражати він може