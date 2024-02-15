Співвідношення сил під Авдіївкою 1:7 – пресофіцер 3-ї ОШБр
Київ • УНН
За словами прес-офіцера 3-ї бригади, співвідношення українських та російських сил під Авдіївкою становить 1:7, при цьому напружена ситуація вимагає від українських підрозділів діяти в складних форматах оборони на 360 градусів.
На Авдіївському напрямку ситуація напружена, співвідношення сил становить один до семи. Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін, передає УНН.
Деталі
За його словами, на Авдіївський напрямок ворог направив механізовані бригади та спецпризначенців.
Треба розуміти, що тут проти нас дві армії. Співвідношення приблизно один до семи. Це дуже серйозний виклик. Якщо порівнювати з Бахмутом, де ми теж були в обороні під час ПВК "Вагнера", то там була суміш між "зеками" та "спецурою". А тут лінійні бригади механізовані та спеціалісти з ГРУ. Тобто, це, напевно, найсерйозніший кулак Росії в Україні
Доповнення
Він підкреслив, що українські сили перебувають у складному форматі оборони на Авдіївському напрямку.
Деякі підрозділи працюють у нас на 360 градусів. Тобто справді ситуація важка, і один з елементів — це те, що ворог може на деяких ділянках уражати майже повністю на 360 градусів. Це не говорить, що ми повністю в оточенні на цих ділянках, але це означає, що уражати він може
Контекст
15 лютого військові третьої окремої штурмової бригади підтвердили, що їх терміново передислокували у район Авдіївки на Донеччині для посилення українських військ. Зокрема заступник командира бригади Максим Жорін розповів, що бої в Авдіївці у рази складніші за ті, що були в Бахмуті.
Авдіївка ризикує потрапити під контроль росії - Білий дім15.02.24, 21:43 • 26901 перегляд