Соотношение сил под Авдеевкой 1:7 - пресс-офицер 3-й ОШБр

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
  •  111908 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  189041 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  213760 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  183656 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  181943 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  202153 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  241921 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  244764 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  229525 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326717 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Соотношение сил под Авдеевкой 1:7 - пресс-офицер 3-й ОШБр

По словам пресс-офицера 3-й бригады, соотношение украинских и российских сил под Авдеевкой составляет 1:7, при этом напряженная ситуация требует от украинских подразделений действовать в сложных форматах обороны на 360 градусов.

Война •   •  4162 просмотра
Соотношение сил под Авдеевкой 1:7 - пресс-офицер 3-й ОШБр

Зеленский обсудил с Советом предпринимателей поддержку бизнеса в условиях войны

Президент Зеленский встретился с представителями Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения, чтобы обсудить сохранение предпринимательского потенциала и экономического роста Украины в условиях войны.

Экономика •   •  5264 просмотра
Зеленский обсудил с Советом предпринимателей поддержку бизнеса в условиях войны

Встретится с Шольцем и Макроном и выступит на Мюнхенской конференции: Зеленский заявил, что уже на пути

Президент Зеленский отбыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где встретится с партнерами и подпишет новые соглашения для укрепления архитектуры безопасности Украины.

Политика •   •  6251 просмотра
Встретится с Шольцем и Макроном и выступит на Мюнхенской конференции: Зеленский заявил, что уже на пути

Байден дал указание наладить прямой диалог с Россией по ее противоспутниковой разработке

Байден поручил вести прямой диалог с Россией по разработке ею противоспутникового оружия, которое, по предупреждению Конгресса, представляет угрозу национальной безопасности США.

Политика •   •  9095 просмотра
Байден дал указание наладить прямой диалог с Россией по ее противоспутниковой разработке

Харьковщина: россияне атаковали КАБами и ракетами С-300

Три человека погибли и еще двое получили ранения во время российского воздушного обстрела села Черное в Харьковской области с использованием крылатых ракет и ракет С-300.

Война •   •  11645 просмотра
Харьковщина: россияне атаковали КАБами и ракетами С-300

В Белом доме подтвердили наличие у США данных о российских противоспутниковых возможностях

Белый дом подтвердил, что угроза национальной безопасности, указанная председателем Комитета по вопросам разведки Палаты представителей, связана с противоспутниковым потенциалом, который разрабатывается россией, но заявил, что это не является активным развернутым потенциалом и не представляет непосредственной угрозы.

Война •   •  14128 просмотра
В Белом доме подтвердили наличие у США данных о российских противоспутниковых возможностях

Испания передаст Украине бронемашины М113, генераторы, комплектующие для ПВО и другое оборудование

Испания передаст Украине бронемашины M113, генераторы и другое оборудование.

Война •   •  14304 просмотра
Испания передаст Украине бронемашины М113, генераторы, комплектующие для ПВО и другое оборудование

Авдеевка рискует попасть под контроль россии - Белый дом

США предупредили, что прифронтовой украинский город Авдеевка находится под высоким риском захвата российскими войсками на основе сообщений украинцев о критической ситуации и ежедневном давлении со стороны россиян на их позиции.

Война •   •  13216 просмотра
Авдеевка рискует попасть под контроль россии - Белый дом

В Польше заявили, что переговоры с Украиной по ограничениям импорта агропродукции на завершающем этапе

Министр сельского хозяйства Польши заявил, что технические переговоры с Украиной о введении ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции находятся на завершающей стадии с целью ограничения и контроля товарных потоков из Украины.

Экономика •   •  14708 просмотра
В Польше заявили, что переговоры с Украиной по ограничениям импорта агропродукции на завершающем этапе

Умеров рассказал о чем говорили на втором заседании Совета Украина-НАТО

Страны НАТО и Украина должны сосредоточиться на укреплении долгосрочных оборонных возможностей и построении устойчивой оборонной промышленности, заявил Рустем Умеров на втором заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Война •   •  19355 просмотра
Умеров рассказал о чем говорили на втором заседании Совета Украина-НАТО