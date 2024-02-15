Соотношение сил под Авдеевкой 1:7 - пресс-офицер 3-й ОШБр

На Авдеевском направлении ситуация напряженная, соотношение сил составляет один к семи. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, передает УНН.

Детали

По его словам, на Авдеевское направление враг направил механизированные бригады и спецназовцев.

Надо понимать, что здесь против нас две армии. Соотношение примерно один к семи. Это очень серьезный вызов. Если сравнивать с Бахмутом, где мы тоже были в обороне во время ЧВК "Вагнера", то там была смесь между "зеками" и "спецурой". А здесь линейные бригады механизированные и специалисты из ГРУ. То есть, это, наверное, самый серьезный кулак России в Украине рассказал Александр Бородин.

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Он подчеркнул, что украинские силы находятся в сложном формате обороны на Авдеевском направлении.

Некоторые подразделения работают у нас на 360 градусов. То есть действительно ситуация тяжелая, и один из элементов - это то, что враг может на некоторых участках поражать почти полностью на 360 градусов. Это не говорит, что мы полностью в окружении на этих участках, но это означает, что поражать он может отметил пресс-офицер

Контекст

15 февраля военные третьей отдельной штурмовой бригады подтвердили, что их срочно передислоцировали в район Авдеевки Донецкой области для усиления украинских войск. В частности заместитель командира бригады Максим Жорин рассказал, что бои в Авдеевке в разы сложнее тех, что были в Бахмуте.

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